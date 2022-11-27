"Нужно готовить население": эксперт объяснил последствия блэкаута

Алексей Кучеренко объяснил последствия блэкаута, который пережила Украина/ УНИАН

Отключение света по всей Украине, которые произошли после российского ракетного обстрела 23 ноября, действительно были блекаутом. Но нанесенные повреждения в результате атаки не могли бы повлечь таких последствий, поэтому сейчас специалисты разбираются, почему система отреагировала именно таким образом и у украинцев пропал свет.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы восстановить нормальное электроснабжение потребителям. Об этом рассказал экс-министр по вопросам ЖКХ, нынешний первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.uа.

"Эта ситуация, которая произошла – это действительно блэкаут. Сейчас даже специалисты не до конца понимают, что произошло с системой. Есть разные версии. Насколько мне известно, должны поработать ученые и профессиональные энергетики, чтобы понять. На мой взгляд, сами повреждения – они не должны были бы повлечь таких последствий, которые произошли. Состоялись определенные процессы", – отмечает Кучеренко.

Он убежден, что российские захватчики не смогут полностью разрушить энергетическую систему Украины. Однако каждая атака со стороны оккупантов делает эту систему слабее.

Кто такой Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко – украинский политик. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины во втором правительстве Юлии Тимошенко. Народный депутат Верховной Рады Украины III (беспартийный), V (Блок "Наша Украина"), VI (Наша Украина – Народная самооборона), IX (Батькивщина) созывов. Председатель Запорожской облгосадминистрации в 2000-2001 годах. С 2007 года возглавляет всеукраинскую общественную организацию "Союз собственников жилья Украины", пишет Википедия.

Кучеренко отметил, что сейчас одной из основных задач является недопущение раздражения среди населения. Ведь люди были не готовы к тому, что делать в ситуации, когда света и воды нет несколько дней подряд.

"Население нужно готовить к различным бытовым сценариям. Людям нужно объяснить, что конкретно надо делать, когда два дня нет света и воды. Никто к этому не готовился. Главная опасность – это раздражение", – отмечает парламентарий.

Также он добавил, что генераторы могут лишь частично покрыть потребности населения в электроэнергии. Но они не заменят единую энергосистему. Например, системы водоснабжения и теплоснабжения не смогут работать на генераторах.

Отключение света в Украине

Напомним, 23 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области были "прилеты".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что после массированной российской атаки на украинскую инфраструктуру, что привело к полному исчезновению электроэнергии в большей части областей страны, 16 регионов вновь были запитаны по состоянию на утро четверга, 24 ноября.

Позже, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной атаки со стороны РФ. Во все области уже подана электроэнергия, поэтому в ближайшие дни в Украине введут плановые отключения света вместо аварийных.

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

По состоянию на 25 ноября в целом по Украине электроэнергией было уже обеспечено более 70% потребностей потребления. В "Укрэнерго" сообщили, что работы для восстановления питания продолжаются, но ремонтным бригадам усложняют задачу погодные условия – сильный ветер и мороз, который в основном "приходит" ночью.

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