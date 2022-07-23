Оккупантов уничтожили вместе с техникой: в Горловке взлетела на воздух база РФ

В Горловке уничтожили базу оккупантов РФ / Скриншот

В оккупированной РФ Горловке Донецкой области уничтожена база по ремонту техники российских оккупантов.

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, в результате, у противника потери в живой силе и технике.

В СтратКоме добавили, что база российских оккупантов размещалась на территории машиностроительного завода.

Как уточнил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, украинские военные в течение суток продолжали демилитаризовать российских военных на временно оккупированных территориях.

ВСУ уничтожили склады БК рашистов в Киевском и Ворошиловском районах в Донецке, в Славяносербском районе Луганской области, в Горловке Донецкой области.

Также в Горловке была уничтожена российская ремонтная база, а в направлении Херсон – Чернобаевка отминусовали базу рашистов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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