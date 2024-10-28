РФ оккупировала важный город на Донетчине: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Главное:
- Россияне оккупировали Горняк в Донецкой области
- Вражеские войска продвинулись в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки
- ВСУ отбиваются вражеские атаки
Российские оккупационные войска захватили город Горняк Покровского района Донецкой области. Враг также продвинулся в Селидово - городе, который оккупанты пытаются окружить. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Согласно обновленной карте, россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах.
"Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки", - говорится в сообщении.
В 2018 году в Горняке возвели телебашню высотой 190 метров, которая является самой высокой в истории независимой Украины. Эта башня обеспечивала трансляцию украинских программ на временно оккупированные территории Донецкой области.
Оккупанты активизировались в селе Богоявленка Волновахского района, пытаясь удержать инициативу в этом секторе. Как отметили в DeepState, войска РФ подняли "красную тряпку в центре Богоявленки".
"Пока неизвестно, полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", - добавили аналитики.
Особенно напряженной остается ситуация вокруг Селидово. Россияне продвигаются к Вишневому, которое является важным для логистического обеспечения Сил обороны.
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Данные Генштаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток враг 27 раз пытался прорвать оборону на Покровском направлении вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Украинские защитники дали жесткий отпор оккупантам и нанеся им значительные потери.
На Кураховском направлении российские оккупанты совершили 37 атак. Основные усилия россияне сосредоточили в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.
На Времовском направлении ВСУ отбили восемь атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки.
Война в Украине - последние новости
Напомним, аналитики ISW сообщили, что украинские войска недавно продвинулись в пределах плацдарма в Курской области, в частности на юго-запад от Ольговки. В то же время российские войска продвинулись в районе Селидово на Покровском направлении войска РФ и подняли триколор над городским советом.
Также российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области, подтвердил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что враг также активизировал свои усилия после захвата Угледара и смог вклиниться в оборону на глубину взводного опорного пункта.
Как сообщал Главред, россияне уже неделю ведут наступление на Селидово с целью окружения города, активизируя атаки в направлении Вишневого. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага, не допуская его закрепления, сообщил спикер Нацгвардии Виталий Миловидов.
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