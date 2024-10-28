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РФ оккупировала важный город на Донетчине: в DeepState рассказали, где продвинулся враг

Руслана Заклинская
28 октября 2024, 08:34
1853
Войска РФ захватили город, из которого транслировали украинские телепрограммы на временно оккупированную территорию Донецкой области.
РФ оккупировала важный город на Донетчине: в DeepState рассказали, где продвинулся враг
Россия оккупировала город, из которого транслировали украинское ТВ / Коллаж: Главред, фото: 1 отдельная танковая Северская бригада, Сухопутные войска ВС Украины

Главное:

  • Россияне оккупировали Горняк в Донецкой области
  • Вражеские войска продвинулись в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки
  • ВСУ отбиваются вражеские атаки

Российские оккупационные войска захватили город Горняк Покровского района Донецкой области. Враг также продвинулся в Селидово - городе, который оккупанты пытаются окружить. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Согласно обновленной карте, россияне продвинулись в нескольких населенных пунктах.

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"Враг оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки", - говорится в сообщении.

В 2018 году в Горняке возвели телебашню высотой 190 метров, которая является самой высокой в истории независимой Украины. Эта башня обеспечивала трансляцию украинских программ на временно оккупированные территории Донецкой области.

Оккупанты активизировались в селе Богоявленка Волновахского района, пытаясь удержать инициативу в этом секторе. Как отметили в DeepState, войска РФ подняли "красную тряпку в центре Богоявленки".

"Пока неизвестно, полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину", - добавили аналитики.

Особенно напряженной остается ситуация вокруг Селидово. Россияне продвигаются к Вишневому, которое является важным для логистического обеспечения Сил обороны.

Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Данные Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала суток враг 27 раз пытался прорвать оборону на Покровском направлении вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Украинские защитники дали жесткий отпор оккупантам и нанеся им значительные потери.

На Кураховском направлении российские оккупанты совершили 37 атак. Основные усилия россияне сосредоточили в районах Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки.

На Времовском направлении ВСУ отбили восемь атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки.

Селидово/Селидове
Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщили, что украинские войска недавно продвинулись в пределах плацдарма в Курской области, в частности на юго-запад от Ольговки. В то же время российские войска продвинулись в районе Селидово на Покровском направлении войска РФ и подняли триколор над городским советом.

Также российские оккупанты захватили село Левадное в Запорожской области, подтвердил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что враг также активизировал свои усилия после захвата Угледара и смог вклиниться в оборону на глубину взводного опорного пункта.

Как сообщал Главред, россияне уже неделю ведут наступление на Селидово с целью окружения города, активизируя атаки в направлении Вишневого. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага, не допуская его закрепления, сообщил спикер Нацгвардии Виталий Миловидов.

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