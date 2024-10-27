"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

Российские войска могут частично окружить Селидово, чтобы заставить ВСУ отступить. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для Forbes.
Аналитик отмечает, что в субботу оккупанты смогли прорваться к югу от Селидово, продвинувшись также вдоль заброшенной железной дороги к окраинам села Вишневое.
Акс утверждает, стандартная российская тактика - частично окружить укрепленный населенный пункт, чтобы заставить украинских защитников отступить. Именно так недавно произошло в Угледаре.
"То, что в окрестностях Вишневого есть россияне, означает, что украинцы в Селидово... вероятно, строят планы по отступлению", - объясняет аналитик.
Он отмечает, что Покровск по-прежнему является целью для российской армии, поскольку это южный якорь "укрепленного пояса" городов, протянувшегося к югу от Славянска.
"Но Покровск это гораздо более сложная цель, чем Селидово", - пишет журналист.
Что известно о Forbes
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.
Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.
В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее Главред сообщал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.
Также 26 октября российские оккупанты захватили Левадное, продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области.
Как известно, российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают использовать артиллерию и авиацию в Черниговской и Сумской областях.
Читайте также:
- ВСУ вернули позиции возле двух стратегически важных городов: ситуация изменилась - ISW
- ВСУ при поддержке танков создали на Курщине "дорогу смерти" для войск РФ - Forbes
- ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине: военные объяснили важность операции
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред