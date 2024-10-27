"Угледарский сценарий": россияне близки к окружению украинского города

Оккупанты не учитывают свои потери и, пользуясь нехваткой человеческих ресурсов в Силах обороны Украины, продвигаются на нескольких направлениях.

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Россияне могут захватить украинский город / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 37 отдельная бригада морской пехоты

Российские войска могут частично окружить Селидово, чтобы заставить ВСУ отступить. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для Forbes.

Аналитик отмечает, что в субботу оккупанты смогли прорваться к югу от Селидово, продвинувшись также вдоль заброшенной железной дороги к окраинам села Вишневое.

Акс утверждает, стандартная российская тактика - частично окружить укрепленный населенный пункт, чтобы заставить украинских защитников отступить. Именно так недавно произошло в Угледаре.

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"То, что в окрестностях Вишневого есть россияне, означает, что украинцы в Селидово... вероятно, строят планы по отступлению", - объясняет аналитик.

Он отмечает, что Покровск по-прежнему является целью для российской армии, поскольку это южный якорь "укрепленного пояса" городов, протянувшегося к югу от Славянска.

"Но Покровск это гораздо более сложная цель, чем Селидово", - пишет журналист.

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Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред сообщал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.

Также 26 октября российские оккупанты захватили Левадное, продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки Донецкой области.

Как известно, российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают использовать артиллерию и авиацию в Черниговской и Сумской областях.

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