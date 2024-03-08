РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

Активность российских сил постепенно снижалась, но за последнюю неделю снова начала набирать обороты, говорят в разведке.

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Россия наращивает темпы военных операций в Украине / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Россияне наращивают темп военных операций в Украине. Войска РФ удерживают инициативу на фронте. Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, темпы операций РФ, которые ранее снижались, сейчас снова растут, особенно это касается действий сухопутных войск. Он подчеркнул, что несмотря на повышение активности оккупантов, оперативно-тактические цели России остаются невыполненными.

Также в эстонской разведке отметили, что войска оккупантов сосредотачивают свое внимание на выявлении слабых мест в обороне Украины, в частности на Луганском и Донецком направлениях.

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"В обоих районах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах. В районе Бахмута наблюдается определенное продвижение на северо-западе и западе. В районе Авдеевки существенных изменений на фронте не произошло", - отметил Кивисельг.

На Луганщине основная активность россиян наблюдалась на линии Купянск-Кременная-Сватово. Российские силы захватили дополнительные территории в Купянском и Лиманском районах. Кивисельг также отметил, что РФ возобновила наступление в Купянском районе, возможно с целью контроля над участками рек Оскол и Жеребец в направлении Лимана.

"Хотя вооруженные силы Российской Федерации сохраняют инициативу на всей линии фронта, продвижение России в направлении Луганска в течение недели было очень незначительным и Российская Федерация не вышла на вышеупомянутые рубежи рек", - сказал он.

На Донецком направлении, боевые действия разворачивались в районах Бахмута и Авдеевки. По словам Кивисельга, хотя оккупанты имеют некоторые успехи в этих районах, украинским военным удалось создать две линии обороны в районе Авдеевки, что предотвратило дальнейшее наступление РФ.

Кроме этого, на юге активность оккупантов была несколько ниже. Россияне пытаются продвинуться в районах Роботино и Вербового.

"Наибольшая активность наблюдалась на направлениях Роботино и Вербово, где Российская Федерация пыталась продвинуться", - сказал Кивисельг.

Украинские силы продолжают удерживать созданные плацдармы на левом берегу Днепра, где они отражают атаки РФ.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Война в Украине

Как сообщал Главред, россияне не могут захватить Часов Яр, но постоянно совершают штурмы. На этом направлении оккупанты используют тяжелую технику - танки и бронированные машины. Особенно активно они наступают на Богдановку, Ивановское, Клещеевку и Андреевку.

Также во время захвата Авдеевки Россия потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Рекордные потери стали следствием четырехмесячной кампании по захвату города. Однако ВСУ смогли остановить дальнейшее продвижение РФ, перейдя от отступления к активной обороне.

Кроме этого, на Таврическом направлении за минувшие сутки враг потерял 360 человек в живой силе. ВСУ отразили 18 авиаударов, провели 52 боевых столкновения и осуществили 1142 артобстрела.

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