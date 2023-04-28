Шокированы, но живы: собака спасла своих хозяев от гибели во время ракетного удара по Днепру

Мужчина и женщина до сих пор оправляются от ночного кошмара, ведь благодаря своему верному песику они остались живы.

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В Днепре собака спасла своих хозяев от гибели / Сергей Лысак (Днепропетровская ОВА)

Во время массированной атаки России на Днепр в ночь на 28 апреля одна из местных семей чудом спаслась от гибели. Украинцев спас их собака, которая разбудила их перед тем, как российский снаряд попал в дом.

Как рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, Александр и Наталья на ночь запустили свою овчарку Басю в дом. В половине пятого собака почувствовала опасность и бросилась поднимать с кровати своих хозяев.

"Услышав воздушную тревогу, она бросилась к хозяевам. Как могла оповещала об опасности", - отметил Лысак.

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Он подчеркнул, что мужчина и женщина до сих пор шокированы, ведь благодаря своему верному песику они остались живы.

Осколки ракеты, запущенной российскими оккупантами по мирным жителям, застряли в стенах дома.

Ракетный обстрел Украины в ночь на 28 апреля

Посреди ночи 28 апреля российские оккупанты ударили ракетами по Днепру, Умани и Украинке. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подтвердил удар по Умани двумя российскими ракетами.

Еще одна ракета ударила по частному дому в Днепре. В результате погибла 2-летняя девочка и ее 31-летняя мама. Также пострадали 3 человека.

Оккупанты выпустили по Украине 23 российские ракеты. Украинские военные сбили 21 ракету и 2 БПЛА. Это подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что подобная атака является "типичным почерком россиян".

"Это Умань. Незначительные существа попали ракетой в многоэтажку, есть пострадавшие. Ракетный обстрел осуществили тогда, когда гражданские люди спали. Типичный почерк российских террористов", - заявил Ермак.

По предварительным данным, в результате российского ракетного удара по жилому дому в Умани погибли по меньшей мере 23 человека, среди них четверо детей. Среди пострадавших по меньшей мере 18 человек, из них 9 находятся в больнице. Разбор завалов и поиск людей все еще продолжается.

Смотрите видео последствий удара российской ракеты по многоэтажке в Умани:

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