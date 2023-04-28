"Как гриб атомный, нас подбросило на диване": очевидцы о ракетном ударе РФ по Умани

После попаданий ракет РФ по жилым домам в небе появился столб дыма, а потом второй, рассказал Василий Охмак.

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Последствия удара РФ по Умани / Facebook/DSNSCHERKASY

Очевидцы рассказали о ракетном ударе РФ по жилым домам в Умани в Черкасской области в пятницу, 28 апреля, в результате которого есть много погибших и раненых.

Местный житель Василий Охмак видел, как оккупанты ударили по Умани крылатыми ракетами. Об этом он рассказал Суспильному.

По его словам, около 4:20 утра после попаданий ракет РФ по жилым домам в небе появился столб дыма, а потом второй.

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"Как гриб был атомный, черный купол", — рассказал Охмак.

В свою очередь жители дома в Умани рассказали Информатору, что удар произошел спустя десять минут после начала воздушной тревоги.

"Утром только тревога началась, минут десять — и удар. Мы были во внутреннем коридоре, где окон нет, это, пожалуй, и спасло", — сказала жительница Марина.

По ее словам, ей неизвестна судьба друзей. Женщина считает, что они погибли. Среди них 12-летняя девочка.

"Говорят, что они вряд ли могли уцелеть", — сказала она.

Другой житель дома по имени Сергей рассказал, что после попадания в квартире было много дыма.

"Нас подбросило на диване, бросились к входной двери, а она не открывается… гудит, в квартире полно дыма" — добавил очевидец.

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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