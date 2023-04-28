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Террор РФ: военный эксперт назвал причину ракетного удара по многоэтажке в Умани

Алексей Тесля
28 апреля 2023, 13:56 обновлено 28 апреля, 14:06
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Для террора оккупанты обычно используют относительно дешевые иранские беспилотники, говорит Александр Коваленко.
Умань
Последствия удара РФ по Умани / ГСЧС, Скриншот

Ракетные удары РФ по Украине в пятницу, 28 апреля, сложно называть массированными в сравнении с тем, что украинцы уже пережили в 2022 и начале 2023 года, заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Фактически, из 23 ракет Х-101 были сбиты 21. Но, при этом, прорвавшие ПВО 2 ракеты угодили в объекты, которые нельзя назвать центрами принятия решений или базами спецназа НАТО. Жилые дома… Погибли спящие мирные люди… Дети…", — написал он в Telegram.

Вместе с тем целью удара оккупантов РФ были не жилые дома, а другие объекты, ведь для террора оккупанты используют относительно дешевое оружие в виде иранских беспилотников "Shahed-136" или же ракеты малой дальности С-300.

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"То есть, прорвавшие ПВО ракеты попали в жилые дома по двум причинам. Либо из-за своей дефективности, что неоднократно подтверждалось, либо из-за неверных разведанных, что не редкость", — добавил Коваленко.

  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред
  • Ракетный удар по Умани 28 апреля
    Ракетный удар по Умани 28 апреля Главред

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ракетная атака РФ

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.

"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.

Кроме того, в результате ракетного удара в Днепре разрушен частный дом, погибли 2-летняя девочка и 31-летняя женщина, три человека пострадали. ПВО над областью сбито 7 крылатых ракет, сообщили в Днепропетровской ОВА.

Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Больше новостей:

Умань Александр Коваленко война России и Украины ракетный удар
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