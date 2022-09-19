Снаряды и БМП: оккупанты оставили огромный склад боеприпасов, ВСУ все затрофеили

Оккупанты оставили большой склад боеприпасов на Харьковщине / Коллаж фото Государственное бюро расследований

Российские оккупанты испугались контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Они так быстро убегали, что забыли даже боеприпасы и оружие. Украинские военные на окраинах Балаклеи обнаружили огромный схрон боеприпасов в одном из домов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В запасном командном пункте российской армии обнаружили выстрелы для пушек и танков различных калибров.

"Рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами среди которых выстрелы для пушек и танков различных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные покинули две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Также был найден запас продовольствия, которые оккупанты забрали у местных жителей.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что деоккупация региона начнется с освобождения Кременной и Сватово. Российские оккупанты уже вывели свои войска из Кременной, партизаны повесили там украинский флаг.

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