В ОРЛО женщина бросилась под автобус, в котором русские везли ее мужа на фронт

В ОРЛО женщина бросилась под автобус, в котором увозили ее мужа/ скриншот из видео

Во временно оккупированном русскими агрессорами городе Алчевск (Луганская область) местная жительница попыталась воспрепятствовать принудительной "мобилизации" своего мужа и отца трех ее детей. Соответствующие фото и видео опубликовал на своем Telegram-канале полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Мобилизация идет по плану. Жены бросаются под колеса автобусов. Но ведь 8 лет горланили "Рассея", а сейчас все прошло", ‒ написал он.

Позднее в соцсетях появилось якобы объяснение ситуации от лица этой самой женщины.

"Для интересующихся, чем все закончилось: забрали отца троих детей. Скажите, пожалуйста, люди добрые, что мне делать? Каким образом без мужа мне детей содержать", — яростно написала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что раненым боевкам-"ЛНРовцам" русские придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации. Самые популярные диагнозы - остеохондроз и язва.

"На оккупированных РФ территориях украинского Донбасса, мужчин призывного возраста хватают прямо на улицах и тащат в военкоматы, чтоб использовать их как пушечное мясо при будущих возможных боевых действиях. Некоторые, ходят по улице переодевшись в женское платье. Это не шутка и не преувеличение - это реальность!", - до того писал в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Позднее луганский губернатор Сергей Гайдай сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне и боевики "ЛНР" дают местным жителям по 60 тысяч рублей за те, что те "сливают" информацию о местонахождении мужчин

"Родственники и соседи демонстрируют там настоящую "человечность" – берут деньги, не колеблясь. Логика проста – не моего мужа забрали на смерть, уже неплохо. А еще и денег дали. На новенькую "ладу", правда, не хватит, но ведь здесь и не Россия", ‒ сообщил чиновник..

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