Со слезами на глазах: в Германии стадион мощно исполнил гимн Украины перед матчем сборной

Кристина Соловей

Сборная Украины по футболу в среду, 11 мая, проводит свой первый поединок 2022 года. В рамках подготовки к плей-офф чемпионата мира-2022, подопечные Александра Петракова играют в гостях против Боруссии из Менхенгладбаха.

В самом начале матча состоялась традиционная официальная часть. Украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк, фантастически исполнили гимн Украины.

Отметим, что сборная Украины преимущественно состоит из футболистов киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Обе команды получили специальный допуск и смогли покинуть Украины.

Команды сыграли несколько благотворительных матчей, а все доходы передали в помощь ВСУ.

Легионеры, которые сейчас играют в европейских клубах, прибудут в расположение сборной Украины к концу мая.

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