"Спасибо, Россия!" Журналист показал фото бурьянов и разрухи на Донбасс Арене в Донецке

Территория Донбасс-Арены спустя 7 лет после начала войны / twitter.com/den_kazansky

Первый в Восточной Европе стадион категории "Элит", одно из лучших спортивных сооружений на континенте Донбасс-Арена, на строительство которой было потрачено около 400 миллионов долларов, теперь в состоянии упадка. На территории комплекса можно заметить сорняки и бурьяны, а тротуарная плитка покрылась трещинами.

Фотографиями с Донбасс-Арены в Донецке поделился украинский журналист, блогер и участник Трехсторонней контактной группы по урегулированию российско-украинского конфликта на востоке Украины Денис Казанский в своем аккаунте в Twitter.

"Донецк. Наши дни. Заброшенная территория "Донбасс Арены" зарастает бурьянами и приходит в упадок. Спасибо, Россия!" – написал он.

ФК Шахтер не играет на Донбасс-Арене с 2014 года из-за российско-украинской войны / twitter.com/den_kazansky

ФК Шахтер не играет на Донбасс-Арене с 2014 года из-за российско-украинской войны / twitter.com/den_kazansky

ФК Шахтер не играет на Донбасс-Арене с 2014 года из-за российско-украинской войны / twitter.com/den_kazansky

ФК Шахтер не играет на Донбасс-Арене с 2014 года из-за российско-украинской войны / twitter.com/den_kazansky

Суда по фото, территория спортивного комплекса вся в сорняках и упадке. Заметно, что за стадионом никто не следит.Читайте такжеДонбасс Арена находится в ужасном состоянии: обнародованы фото

При этом блогер показал фотоснимок, как стадион выглядел до начала войны на Донбассе.

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Как выглядела Донбасс-Арена до войны / twitter.com/den_kazansky





Справка

Донбасс-Арена – футбольный стадион, построенный в 2009 году по инициативе руководства ФК Шахтер и Рината Ахметова. Вмещает более 52 тысячи зрителей. Согласно критериям УЕФА, арена относится к категории "Элит". Это означает, что стадион может принимать финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – престижнейших европейских клубных турниров.

Донбасс-Арена до начала боевых действий в 2014 году была домашним стадионом футбольного клуба Шахтер. Последние 7 лет горняки играют свои домашние матчи на других стадионах Украины.

Напомним, ранее в социальной сети TikTok опубликовали фотографии с территории Донбасс-Арены. Автор видео посетовала, что стадион теперь пыльный и грязный – после войны сооружение стало никому не нужным.