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Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - Игнат

Юлия Куришко
5 июня 2023, 22:36 обновлено 5 июня, 22:39
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Украинские пилоты в ожидании обучения за рубежом.
Списки давно сформированы, но пилоты еще не отправлялись на учения за границу - Игнат
Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу / коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, wikipedia.org

Списки украинских пилотов для обучения на современных истребителях давно сформированы, но пока ни один украинский летчик не отправлялся на учения за границу.

"Сейчас речь не идет об обучении пилотов. Отправились первые группы авиационных специалистов, которые изучают возможность дальнейшего развертывания обучения украинских летчиков", - об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в комментарии УП.

Игнат отметил, что страны "авиационной коалиции" выражают поддержку Украине и предлагают различные виды подготовки, в частности начальное обучение на разных этапах авиационных специалистов, речь идет не только о пилотах, а об авиационных инженерах, которые ежедневно будут обслуживать самолеты, офицерах боевого управления и других.

Стоит отметить, что премьер Денис Шмыгаль 5 июня во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли поблагодарил последнего за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать украинских пилотов.

"Первые группы уже отправлены в Британию", - добавил Шмыгаль, не уточнив, о ком идет речь.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Смотрите видео о поставке нового оружия для ВСУ:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

Больше интересных новостей:

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