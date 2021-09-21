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Сундур-реликвия стал братской могилой для детей: детали жуткой трагедии на Донетчине

21 сентября 2021, 16:58

Старинный сундук, в ктором задохнулись дети, изготовлен на рубеже 1700-х годов.

Семья Пресновых / ОК С.Пресновой

Стали известны новые подробности трагедии в селе Никольское Волновахского района Донецкой области, где брат с сестрой погибли, закрывшись в старинном сундуке, когда родители уехали в другое село.

В день трагедии еще на рассвете родители уехали в соседнее село за 30 км собирать картошку на полях. Они говарят, что в последний раз с детьми по телефону разговаривали в 10 часов утра и все было нормально, а уже через час трубку никто из них не взял, пишет Obozrevatel.

Как приданое стало невольным орудием убийства

Как рассказал староста села Николай Кондращенко, старинный сундук, в ктором задохнулись дети, изготовлен на рубеже 1700-х годов.

"Он передавался из поколения в поколение как приданое. Сделан добротно, так, что воздух туда, видимо, практически не попадал. Когда дети туда залезли, то щеколда для навесного замка захлопнулась, и они не смогли открыться. И задохнулись", – говорит Кондращенко.

Родители стояли на учете и злоупотребляли спиртным

По его словам, родители детей состояли на учете в социальных службах: "Мы регулярно выезжали к ним на проверки вместе с учителями, медиками, представителями исполкома. Когда приезжали, то в доме все было убрано, наготовлена еда. Я лично разговаривал с детьми, спрашивал, обижают ли их мама с папой? Они говорили, что нет. Но и следов побоев на них тоже не было. Так что какой-то агрессии в адрес детей там не было. В школе они учились нормально, уроки не пропускали".

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/ ОК С.Пресновой

По словам старосты, он предупреждал мать, что их могут лишить родительских прав, если они не прекратят выпивать. Тогда у матери случалась истерика, она просила не забирать детей. Родители на некоторое время прекращали пьянствовать, но потом история повторялась вновь.

Напомним, ранее, 18 сентября, 41-летняя жительница Никольского (Донецкая область) сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.

Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб.

Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка. За такое преступление УК Украины предусмотрено пожизненное заключение.

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