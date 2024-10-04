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Тактика флангового окружения: оккупанты нацелились на важный город в Донецкой области

Юлия Закрепа
4 октября 2024, 15:33
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Для ВСУ сейчас Пречистовка и Богоявленка будут новой линией обороны.
Тактика флангового окружения: оккупанты нацелились на важный город в Донецкой области
РФ пытается захватить Селидово / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот: deepstatе

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что армия РФ может повторить тактику флангового окружения Угледара снова, но уже вокруг Селидово в Донецкой области.

Эксперт сообщил, что вокруг Селидово складывается ситуация, когда враг снова использует отработанный маневр наращивания сил на флангах.

"Селидово для противника крайне важно, чтобы осуществлять дальнейшее продвижение к Покровску. Селидово эффективно обороняет бригада НГУ "Кара-Даг". Но враг попытается реализовать свои подходы с фланговым окружением и на этом участке фронта", - высказался Згурец для "Еспресо".

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Згурец считает, что оккупационная армия будет пытаться дальше реализовать стратегию истощения с преимуществом живой силы и артиллерии относительно ВСУ.

Покровск Инфографика
Что известно о городе Покровск / Инфографика: Главред

"Думаю, что сейчас Пречистовка и Богоявленка будут новой линией обороны для наших войск. Но обороняться в поле гораздо сложнее, чем обороняться в застройках, несмотря на то что Угледар полностью разрушен", - говорит эксперт.

Он также отметил, что войска РФ пытаются давить на Покровском направлении. На этом участке фронта, а также на Кураховском и Торецком направлениях происходит половина боестолкновений от общего количества.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о наступлении РФ

Напомним, что россияне продвигаются и сразу возводят фортификации на фронте. Станислав Соколовский сообщил, что в Запорожье, в Донецкой области, в Харьковской области - оккупанты сразу возводят за собой фортификационные сооружения для того, если будут контрнаступательные действия от наших подразделений.

В ВСУ заявили о рекордном разгроме войск РФ. Стало известно, что российские оккупанты активизировали наступательные операции в районе города Волчанск. В частности, в ходе штурма агрегатного завода Силы обороны Украины уничтожили значительное количество оккупантов. Более 135 оккупантов были убиты именно на подступах к заводу.

Аналитики сообщили, что большая часть подразделений ВСУ смогла выйти из Угледара. По словам экспертов, также пока непонятно, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше за Угледар в ближайшем будущем. Оккупанты могут перекрывать украинскую логистику на этом участке фронта.

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