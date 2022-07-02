Трагедия в Кременчуге: идентифицированы все тела погибших в "Амсторе"

Идентифицированы тела всех погибших в Кременчуге / УНИАН, ГосЧС

В Кременчуге спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного торгового центра "Амстор", в который попала российская ракета. Идентифицированы все тела погибших, заявил мэр Виталий Малецкий.

Продолжаются следственные действия и экспертизы останков, которые нашли сегодня. Сам ТЦ сейчас охраняется патрулями - доступ сторонних лиц запрещен, в понедельник собственники установят забор.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами о городе Кременчуг на Полтавщине. Одна из ракет несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтоженный ракетой ТЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торговому центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

При этом глава Минобороны РФ заявил, что в Кременчуге военные РФ якобы разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов". А сам Путин заявил, что "нет никакого теракта", и что русские якобы пытались уничтожить западное оружие.

Читайте также: