Треть киевлян уже имеют тепло и воду, остальным вернут до утра - Кличко

Сегодня враг поразил несколько объектов критической инфраструктуры столицы, поэтому есть повреждения электросетей и дефицит поставок электроэнергии.

Кличко сообщил, что электро- и водоснабжение в Киеве будет восстановлено к утру субботы / Facebook

Треть жителей Киева уже имеют тепло- и водоснабжение, а энергоснабжение есть в 40% домов киевлян. Сейчас городские службы работают над тем, чтобы к утру вернуть всем жителям столицы тепло и воду. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в эфире телемарафона.

"По нескольким объектам критической инфраструктуры столицы были сегодня поражения. Да, есть дефицит электроэнергии. Есть повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас - с водой и теплом. 40 процентов - с энергоснабжением, хотя отключение энергии есть", - сообщил Кличко.

Он заверил, что городские службы работают, чтобы к утру вернуть тепло и воду всем жителям столицы. "Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения", - сказал он.

Кличко также отметил, что завтра в столице дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые частично будут дублировать маршруты метрополитена.

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

В стране-агрессоре России выступили с циничным заявлением о массированной ракетной атаки на Украину. Пока российские снаряды убивали мирных украинцев и разрушали инфраструктуру нашей страны, в Кремле назвали свои военные преступления "гуманитарной ракетной атакой".

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