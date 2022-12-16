Ракетный обстрел Украины: на восстановление энергосистемы понадобиться больше времени - Укрэнерго

Наибольшие повреждения получили энергообъекты в северных, южных и центральных регионах Украины.

Для восстановления энергосистемы понадобится больше времени / Коллаж фото ДТЭК Киевские электросети, УНИАН

Российские оккупанты ракетами повредили украинские энергообъекты - магистральные сети и объекты генерации. Теперь по всей стране действует режим аварийных отключений света. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Энергетики работают над стабилизацией энергосистемы, однако для её полного восстановления понадобиться больше времени, чем раньше.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - говорится в сообщении.

В стране наблюдается серьезный дефицит электроэнергии. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работа проходит синхронно с европейской континентальной сетью.

В Укрэнерго акцентировали на том, что в первую очередь подавать электроэнергию будут в больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения и очистные сооружения.

Ракетный удар РФ по Украине 16 декабря

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом. Вследствие этого погибли два человека, еще шестеро получили травмы, среди них трое детей. Под завалами могут находиться два человека, из них один ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве из-за ракетной атаки есть перебои с водоснабжением. Мэр города Виталий Кличко призвал киевлян подготовить запас питьевой и технической воды.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине. По его словам, всего было выпущено по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет. Из них 72 крылатых (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемых авиационных ракет (Х-59/Х-31П).

Из-за повреждений энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайно ситуации.

"В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", - говорится в сообщении.

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