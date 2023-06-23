В Запорожье обмелел Днепр: жители 'задыхаются' от вони

Вода намного отошла от берегов и десятки обнаженных метров дна оказались под прямыми лучами солнца.

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В Запорожье обмелело Днепр / коллаж: Главред, фото: Суспільне, Facebook

Местные жители Запорожье жалуются на невыносимую вонь, доносящуюся от обмелевшей реки Днепр.

В ОВА сообщили, что еще несколько дней местные будут чувствовать резкий запах из акватории Днепра.

"Резкий запах, который появился в областном центре - это следствие обезвоживания водной артерии. Поскольку вода отошла от берегов, десятки обнаженных метров дна оказались под прямыми лучами солнца. В жаркую погоду Ил начал испаряться, а неприятный запах распространяться в безветренную погоду", - информирует глава ОВА Юрий Малашко в Telegram.

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Власти города также указывают, что усилили мониторинг показателей состава воды и проводят дополнительные заборы.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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