В РФ "похоронили" оккупанта Меньшикова, тело которого до сих пор лежит под Киевом

Данил Меньшиков был "похоронен" в РФ, хотя на самом деле лежит в украинской земле / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua ​

19 апреля в городе Тотьма Вологодской области России состоялись похороны гвардии лейтенанта Даниила Андреевича Меньшикова. Кого хоронили граждане страны-агрессора - непонятно. Ведь тело оккупанта до сих пор находится в Бучанском районе Киевской области возле села Мощун. Тут его и предадут земле, правда, без почестей.

Тело нашли во время разминирования территории. Останки российского гвардии лейтенанта были в одном из окопов, рука - в ста метрах от тела. Оккупанта разорвало от взрыва. При нем были документы. Фотография полностью совпадает с той, которая была найдена в интернете.

Пропуск оккупанта Данила Меньшикова / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ отмечают, что "Россия пробила дно бездны".

"Население страны-агрессора уже, видимо, привыкло к такой тьме "русского мира". От замены понятий, всеобъемлющей лжи и фальсификации, до замены тел своих погибших солдат", - говорится в сообщении.

Отметим, росСМИ пишут, что Данил Меньшиков погиб и представлен к ордену Мужества.

Церемония прощания с ним якобы прошла 19 апреля в ЦРК "Тотьма" (деревня Варницы, улица Вологодская, дом 11).

Данил Меньшиков / Фото vologda.bezformata.com

Как сообщал Главред, в России за один день похоронили всё руководство владимирского Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Четыре подполковника участвовали в российской захватнической войне против Украины.

Список ликвидированных российских генералов дополнило еще одно имя. ВСУ уничтожили на аэродроме в Чернобаевке командующего 49-й общевойсковой армии РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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