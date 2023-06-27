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Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

Алёна Воронина
27 июня 2023, 23:13 обновлено 27 июня, 23:13
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Запад хочет, чтобы Россия прекратила войну против Украины и российские элиты выдали Путина живого или мертвого.
Украинские военные, Виктор Небоженко
Элита России хочет оставить путинский режим без Путина, отмечает Небоженко/ коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, Главред

Российские элиты хотят не допустить возникновения войны внутри страны-агрессора России и распада РФ. Их главная цель сейчас – устранить российского диктатора Владимира Путина.

Война РФ против Украины могла бы очень быстро завершиться, если бы российские элиты согласились на условия Запада. Об этом сказал политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко в интервью Главреду.

"Так или иначе, элита сделает всё, чтобы удержать РФ без войны и без распада. Никакой гражданской войны они не боятся. Самое главное, о чем сейчас думает элита России – хочет оставить путинский режим без Путина. Вот так они хотят, а Соединенные Штаты говорят, мол, ну, тогда давайте сначала распрощаемся с ядерным оружием и прекратим войну. А в итоге наши ребята гибнут каждый день", – сказал Небоженко.

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Политолог отмечает, что сейчас происходят переговоры между Западом и российскими элитами.

"Всё можно было бы очень быстро остановить, если бы российские элиты согласились на условия Запада. Мол, власть и деньги остаются нам, мы прекращаем войну и сдаем вам Путина (живого или мертвого – как хотите). Такие переговоры идут, и Пригожин об этом знает. И он наверняка не раз об этом говорил Путину, а тот всё не верит", – отметил Небоженко.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) – украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее координатор политического центра Легиона "Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев отмечал, что освобождение ВСУ временно оккупированного страной-агрессором РФ полуострова Крым станет катализатором обрушения путинского режима.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что российский диктатор Владимир Путин не понимает, что происходит у него в стране. Он не владеет даже информацией, которая касается войны в Украине. Путин является лишь номинально президентом, но фактически уже не руководит Россией.

Напомним, ранее политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко отмечал, что окружение Путина и генералы РФ намеренно создают трудности главе Кремля, потому что они недовольны тем, что его решение о полномасштабной войне против Украины завели Россию в тупик. Именно поэтому владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин во время военного мятежа смог провести вагнеровцев почти до Москвы и остановиться всего в 200 км от нее.

Также политолог и социолог Виктор Небоженко отмечал, что Путина могут мгновенно выбросить из президентского кресла РФ. Он до сих пор руководит Россией только потому, что ему пока не нашли замену. Глава Кремля будет очень быстро устранен, как только будет найдена форма устранения и преемник.

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