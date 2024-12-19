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Враг делает ставку на малые штурмовые группы: спикер объяснил новую тактику РФ

Марина Фурман
19 декабря 2024, 22:55
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Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники.
ВСУ, армия РФ
Оккупанты штурмуют малыми группами / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Основное:

  • Захватчики начали дозированно использовать свою технику
  • Оккупанты проводят штурмы малыми группами
  • Армия РФ отказывается от штурмов "в лоб"

Российские оккупанты не отказываются от своих захватнических целей, враг пытается захватить как можно больше украинских территорий. При этом армия РФ начала дозированно использовать свою технику. Об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты применяют тактику малых штурмовых групп на линии боевого соприкосновения вместо "массированных механизированных накатов".

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На большинстве направлений россияне прибегают к тактике "инфильтрации" личного состава и его рассредоточения: это когда штурмовые группы поддерживаются небольшой группой бронетехники.

Оккупанты также используют тактику чередования малых пехотных штурмовых групп с легкой небронированной техникой.

"Вражеские штурмовики пытаются инфильтроваться к нашим позициям, затем рассредоточиваются и закрепляются... Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники, ведь этому не способствуют погодные условия, и Силы обороны прилагают усилия, чтобы техники было как можно меньше", - объясняет Волошин.

Кроме того, россияне пытаются не штурмовать "в лоб", а прорываться через левые и правые фланги.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в среду, 18 декабря, на Купянском направлении Силы обороны остановили механизированное наступление российских оккупантов, поразили и уничтожили много вражеской техники. Известно, что захватчики пытались расширить плацдарм у реки Оскол.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский сообщал, что на нескольких направлениях фронта активизировалось наступление российской оккупационной армии. Продолжаются тяжелые бои. Главком добавил, что Силы обороны Украины не позволили россиянам прорвать оборону и достичь оперативного успеха ни на одном из направлений.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев также рассказывал, что особенно интересными оккупантам являются Покровское и Кураховское направления. Именно они важны для непосредственного выхода на административные границы Донецкой области с возможностью переноса театра боевых действий на территорию Днепропетровской области.

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Кто такой Назар Волошин?

Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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