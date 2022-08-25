Зеленский о ситуации на ЗАЭС: сегодня удалось избежать ядерной катастрофы

Удалось избежать аварии на ЗАЭС - Зеленский / president.gov.ua

Персоналу Запорожской АЭС и автоматике управления реакторами сегодня удалось предотвратить масштабную радиационную аварию, заявил глава государства Владимира Зеленский в вечернем обращении в четверг, 25 августа.

Президент Украины обратил внимание, что сегодня впервые в истории остановилась Запорожская АЭС: сработала аварийная защита энергоблоков после того, как в результате российских обстрелов была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины.

"Сразу сработали дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции, поддержать ее после остановки. Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блекаута не сработали автоматика и наш персонал станции, мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что Россия поставила Украину и всех европейцев в шаге от радиационной катастрофы.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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