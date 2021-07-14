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Зеленский отреагировал на громкое решение Верховного Суда по Тупицкому

14 июля 2021, 19:40
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В ОП считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда ВР приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский высказался о скандале с Тупицким / Getty

Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.

"Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного суда. Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформы", – говорится в сообщении.

Также в Офисе президента считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда Верховная Рада приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины на брифинге отметил, что то решение "не в пользу лично господина Тупицкого, а, скорее, в пользу старых порядков в судебной системе".

По словам спикера Зеленского Сергея Никифорова, глава государства сейчас "активно пытается реформировать эту ветвь власти".

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Подтверждением этому является утвержденный во втором чтении закон, предусматривающий "перезагрузку" Высшего совета правосудия. Пресс-секретарь Зеленского отмечает, что этот и другие, не менее важные, законы в этой области позволят "впервые за 10 лет провести настоящую реформу судовой системы".

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"Ее (судебной системы ред.) представители это чувствуют и противятся", — заявил речник президента и добавил, что сегодняшнее решение Верховного суда – это откровенная попытка вернуть Тупицкого в КСУ.

В чем суть конфликта Зеленского и Тупицкого

Александр Тупицкий
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