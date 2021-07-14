Зеленский отреагировал на громкое решение Верховного Суда по Тупицкому

В ОП считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда ВР приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия.
Верховный Суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины. В Офисе президента намерены обжаловать это решение.
"Это решение суда принято по иску Тупицкого Александра Николаевича, не является окончательным и будет обжаловано в законном порядке в Большой палате Верховного суда. Нет никаких сомнений в том, что Верховный Суд практически возглавил сопротивление части судейского корпуса фундаментальной судебной реформы", – говорится в сообщении.
Также в Офисе президента считают, что это решение "с особым цинизмом" принято в день, когда Верховная Рада приняла законопроект об очистке Высшего совета правосудия, а также после голосования о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.
В свою очередь пресс-секретарь президента Украины на брифинге отметил, что то решение "не в пользу лично господина Тупицкого, а, скорее, в пользу старых порядков в судебной системе".
По словам спикера Зеленского Сергея Никифорова, глава государства сейчас "активно пытается реформировать эту ветвь власти".
Подтверждением этому является утвержденный во втором чтении закон, предусматривающий "перезагрузку" Высшего совета правосудия. Пресс-секретарь Зеленского отмечает, что этот и другие, не менее важные, законы в этой области позволят "впервые за 10 лет провести настоящую реформу судовой системы".
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"Ее (судебной системы ред.) представители это чувствуют и противятся", — заявил речник президента и добавил, что сегодняшнее решение Верховного суда – это откровенная попытка вернуть Тупицкого в КСУ.
В чем суть конфликта Зеленского и Тупицкого
- Конституционный суд Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных данных в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) вести реестр и выявлять конфликт интересов в декларациях.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которого было принято решение о восстановлении электронного декларирования в Украине.
- В Евросоюзе тогда предупредили Киев: решение КСУ по антикоррупционному законодательству может негативно отразиться на экономическом сотрудничестве Украины и ЕС, а также привести к приостановке безвизового режима Евросоюза и Киева.
- 29 июня Верховная Рада проголосовала новый законопроект и восстановила уголовную ответственность в виде заключения под стражу лиц, которые внесли недостоверные данные в свои электронные декларации. Таким гражданам грозит тюремное наказание сроком до 2 лет.
- Главу КСУ Александра Тупицкого 28 декабря вызвали на допрос в генпрокуратуру по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. На допрос он не пришел, после чего Офис генпрокурора обратился с ходатайством к президенту Зеленскому с целью временного отстранения Тупицкого от занимаемой должности.
- Президент Зеленский по итогам заседания СНБО временно отстранил Тупицкого от руководства КСУ на 2 месяца.
- В КСУ заявили, что Зеленский отстранил Тупицкого незаконно, так как главу Конституционного суда можно отстранить только в случае его задержания или заключения под стражу.
- Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта решил отменить указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Решение глава государства объяснил интересами государственной безопасности.