Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского

Рада приняла закон о тюрьме за ложь в декларациях с предложениями президента / УНИАН

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада приняла законопроект №4651 о возвращении тюремного наказания за ложь в декларациях.

Документ был принят с предложениями президента Владимира Зеленского, ранее его ветировавшего, на пленарном заседании, транслировавшемся в Сети.

Отметим, что за одобрение закона отдали свои голоса 315 народных избранников.

Рада учла замечания Зеленского

Согласно предложениям президента, из закона исключается положение, что известными субъекту декларирования считаются сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании субъекта декларирования лично и которые находятся во владении или пользовании членов семьи субъекта декларирования и предоставленные субъекту декларирования в любом виде.

Также исключается положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, которые находятся во владении или пользовании членов семьи субъекта декларирования, указываются в декларации, если член семьи субъекта декларирования предоставил субъекту декларирования сведения о таких объектах декларирования в любом виде.

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Наказание за ложь в декларациях

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, наказывается штрафом от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42 тыс. 500 до 51 тыс. грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов или лишением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы сроком на один год, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Верховная Рада Украины в декабре 2020 года вернула уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях для государственных служащих. Парламентарии восстановили норму, признанную неконституционной КСУ еще 27 октября. Согласно новому на тот момет закону, нарушения электронного декларирования предполагало не лишение свободы, а ее ограничение и штрафы.

У Зеленского говорили, что закон – временный, а сам глава государства настаивает на том, что за обман в е-декларациях должна быть строгая уголовная ответственность.

В ЕС после принятия закона призывали Киев усилить ответственность за ложь в электронных декларациях.