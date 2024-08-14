Продвижение значительно усложнилось: ВСУ на Курщине будут окапываться

На Курском направлении украинским войскам стало трудно пробиваться к областному центру, поэтому они будут окапываться.

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ВСУ будут окапываться в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Украинские войска в Курской области заметно снизили темпы продвижения, это вызвано значительным сопротивлением россиян в направлении Курска. Об этом сообщает Суспільне.

Как рассказали военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в операции в Курской области, на некоторых участках фронта там настолько жесткое сопротивление, что ВСУ придется там окапываться и пока не продвигаться вперед.

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Также военные уже точно подтвердили полное взятие города Суджа, но пока что промышленная зона за городом не проверена и неизвестно есть ли там российские военные.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Отмечается, что также военные уже прошли населенные пункты Колмаков, Мартыновку, Русское Поречное, Погребки. Местных жителей немного, и они "немного возмущаются" действиям ВСУ, рассказал источник "Суспільного".

"В селах находятся партизаны с оружием для охоты. Сейчас сильное сопротивление в направлении Курска. Соответственно, уже продвижение затруднено", - сказал собеседник.

Операция и бои в Курской области - последние новости

Как отмечают эксперты и аналитики, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому удалось мастерски перехитрить российского военачальника Герасимова в Курской области.

Также ранее боец ВСУ опубликовал в Сети видео в окрестностях города Льгов Курской области. Город Льгов расположен в 50 километрах от Курска и в 20 километрах от Курской АЭС.

Напомним, что ВСУ уже смогли освободить более 70 населенных пунктов в Курской области и продвигаются дальше.

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