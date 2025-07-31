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Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину

Мария Николишин
31 июля 2025, 20:22
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Путин уже говорил, что нужно сокращать военный бюджет.
Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину
Война влияет на экономику РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главное из заявления военного:

  • Война начинает уничтожать российскую экономику
  • В частности, у РФ есть проблемы с пищевой продукцией
  • Из-за этого боевые действия могут остановиться

Полномасштабная война, которую страна-агрессор Россия развязала против Украины в 2022 году, начинает уничтожать российскую экономику. Это может привести к приостановке боевых действий. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Мирослав Гай в эфире Фабрики новостей.

По его словам, сейчас есть все признаки того, что у России серьезные проблемы.

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"Российская экономика имеет огромные потери, об этом идут заявления Путина, от известных пропутинских экономистов из РФ. Об этом говорят независимые эксперты, российская оппозиция. То есть, есть признаки того, что у РФ проблемы. Вот они остановили экспорт бензина. В Крыму бензина нет, в Донецке - воды. У них - проблемы", - подчеркнул он.

Военный отметил, что дефицит бензина обязательно отражается на транспортной отрасли, логистике, работе аэропортов.

"Это (проблемы - ред.) и Путин понимает. Он недавно сделал заявление в Беларуси о том, что надо сокращать военный бюджет. То есть, есть проблемы определенные. Есть заявления от представителей российского ВПК о том, что не могут эффективно работать. Есть банкротство предприятий, есть сокращение рабочей недели для россиян, остановка повышения заработной платы", - говорит Гай.

Кроме того, по его данным, в РФ есть проблемы с пищевой продукцией, которая там производится, из-за проблем в сельском хозяйстве.

Военный также добавил, что даже официальные представители профильной отрасли страны-агрессора официально заявили, что в этом году в РФ будет "компактный урожай".

"Компактный урожай - это прекрасное высказывание. Эта война начинает не просто наносить ущерб России, а просто уничтожать целыми отраслями российскую экономику", - подытожил Гай.

Какова экономическая ситуация в России

Российский экономист Владимир Милов уже говорил, что России катастрофически не хватает денег.

По его словам, продолжение войны требует новых и новых средств, поэтому Путину нужно либо завершать войну, либо печатать больше денег. Однако, это может привести к еще более жесткому замораживанию экономики.

Война в Украине может прекратиться: военный указал на неочевидную причину
Какое влияние имеют санкции на Россию / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что есть много признаков того, что в ближайшее время война РФ против Украины "может быть приостановлена".

Президент США Дональд Трамп сказал, что завершение войны России против Украины займет длительное время. Война, которая по плану лидера РФ Владимира Путина должна была длиться три дня, уже затянулась на 3 года.

В то же время, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина и РФ могут договориться о завершении войны. По его словам, он активизировал дипломатические усилия ради мира.

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О персоне: Мирослав Гай

Мирослав Гай - украинский актер, волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко". До событий на Майдане был привлечен к ряду популярных телешоу СТБ ("Танцуют все!", "Україна має талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "Все буде добре", "Невероятная правда о звездах", "Танцы со звездами", "Феномен") в роли преподавателя актерского мастерства и мастерства телеведущего.

С 2014 года Гай участвовал в поднятии государственного флага на телебашне Славянска. Участвовал в сложной операции по водоснабжению бойцов на горе Карачун возле Славянска - путем бурения 120-метровой скважины во время минометных обстрелов.

Награжден орденом "За заслуги" III степени и орденом Богдана Хмельницкого III степени - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, говорится в статье Википедии.

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