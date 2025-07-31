'Надо сменить режим в РФ': Зеленский вышел с серьезным заявлением

Президент Украины подчеркнул, что в противном случае после окончания войны Москва продолжит дестабилизировать соседние государства.

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Зеленский вышел с серьезным заявлением/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин из видео

Кратко:

Зеленский призвал, чтобы мир поспособствовал смене режима в РФ

Он подчеркнул, что РФ бьет по Украине, даже когда весь мир призывает ее остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество способствовать смене режима в стране-агрессоре России.

Об этом пишет The Guardian. В издании процитировали слова Зеленского о том, что если режим в РФ не изменится, то "даже после окончания войны Москва продолжит дестабилизировать соседние государства".

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Также украинский президент на финской конференции "Хельсинки+50", посвященной 50-й годовщине Хельсинкских соглашений 1975 года, сказал, что российское руководство "ментально застряло в другом веке, времени жестокого насилия и полного пренебрежения прав человека и равенства"

"Мы знаем, что такие идеи и такие времена никогда не должны вернуться в Европу", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что полное неприятие мира после Второй мировой войны... является основой нынешнего режима в России". В то же время он подчеркнул, что Россию можно заставить остановить эту войну.

"Нам нужно полностью заблокировать российскую военную машину, отрезать ее военную промышленность, ограничить ее доходы от энергетики и, наконец, запустить все замороженные российские активы, включая украденные богатства... в работу, защищаясь от российской агрессии", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что пришло время не просто заморозить российские активы, а конфисковать их, и дальше использовать их для мира, а не для войны.

В то же время Зеленский предупредил, что если режим в РФ не изменится, то Россия даже после завершения войны будет дестабилизировать ситуацию в соседних странах.

"Но если мир не стремится изменить режим в России, это означает, что даже после окончания войны Москва все еще будет пытаться дестабилизировать соседние страны", - подчеркнул глава Украинского государства.

Эксперт – о слабых местах режима Путина

Депутат Государственной думы Российской Федерации, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде отметил, что главная слабость России – это ее ригидность (неуступчивость, неспособность менять взгляды или ответное поведение в новые условия, – ред.) и отсутствие креатива.

По его словам, творчески мыслящих людей система не поощряет. В России много разумных людей, но их разум направлен на удержание в рамках системы, а не на всякую модернизацию. Пономарев подчеркнул, что это заметно, если сравнивать с Украиной, где все наоборот. Поэтому Украина держится и выигрывает за счет личной инициативы.

"Россия – это динозавр, где очень плохо проходят сигналы по системе, но он очень массивный и за счет этого может дохнуть достаточно долго, но это не отменяет того, что он дохнет. Режим, который построил Путин, конечно, обречен. Вопрос в том, сколько жизней он унесет, пока дойдет до своего конца", – сказал Пономарев.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ ночью ударила по Украине ракетами и дронами - какой город стал основной целью удара РФ. Вследствие ударов есть погибшие и пострадавшие. Оккупанты запустили по Украине ночью более трех сотен дронов и ракет.

Также ранее в Генштабе рассказали, где враг планировал прорыв. Защитники Украины успешно остановили штурмы врага на юге, востоке и севере, отбив большинство атак.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай не хочет, чтобы Россия проиграла войну - стало известно, какая опасность подстерегает Украину из-за КНР. Китай воспринимает Украину как пешку Запада, а Россию - как партнера, говорит дипломат.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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