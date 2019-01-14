"Страны просто не будет": Путинский телепропадагандист открыто пригрозил Беларуси

Свои угрозы пропагандист озвучил в офире одного из самых популярных российских телеканалов.
В эфире федерального канала "Россия 1" одиозный телепропагандист Дмитрий Киселев выступил с провокационным заявлением по поводу того, что произойдет с Беларусью, если она по примеру Украины "решит остаться без России".
"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", − заявил он.
Напомним, ранее Киселев объяснил ситуацию с агрессией на российском телевидении