"Страны просто не будет": Путинский телепропадагандист открыто пригрозил Беларуси

Дмитрий Киселев / funnymir.net

В эфире федерального канала "Россия 1" одиозный телепропагандист Дмитрий Киселев выступил с провокационным заявлением по поводу того, что произойдет с Беларусью, если она по примеру Украины "решит остаться без России".

"Если и в Минске решат остаться без России, то будущее Белоруссии призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Белоруссии просто не будет. Не надо иллюзий", − заявил он.

Напомним, ранее Киселев объяснил ситуацию с агрессией на российском телевидении