Дмитрий Киселев объяснил ситуацию с агрессией на российском ТВ

Дмитрий Киселев / kp.ua

Известный, одиозный и скандальный российский пропагандист Дмитрий Киселев ответил на обвинения ведущей федерального "Первого канала" Екатерины Андреевой по поводу зашкаливающей агрессии на росТВ.

Киселев считает, что весь негатив на российском телевидении объясняется "ролью страны на международной арене", сообщает радиостанция "Говорит Москва"."Агрессия — это некий отраженный свет от уровня агрессии в отношении России в современном мире", - считает телепропагандист.

Кроме того, Киселев утверждает, что различные негативные случаи, вызывающие всплески агрессии, в России происходят лишь изредка. "Мне кажется, что у нас все хорошо в обществе и все хорошо на телевидение", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский журналист назвал Дмитрия Киселева "вонючей мразью".