Сбежавшую в Россию украинскую журналистку Бойко депортируют на родину

Поклонницу "русского мира" не приняли в России / Фото: Facebook/Елена Бойко

Предавшую отечество украинскую журналистку из Львова Елену Бойко, которая обвиняется в поддержке боевиков террористических ДНР и ЛНР, депортировали из России.

‪"Лена Бойко в поезде, ее выдворяют на Украину. Всё обставлено так, что она сама согласилась на это выдворение. Обещают отправить её в Донецк, но везут на поезде в Харьков. Обещают высадить в Белгороде и везти в сторону границы с ДНР", - в Facebook сообщил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Автор постав уверяет, что пытается как-то помочь ярой стороннице российской власти.

Однако пользователи в комментариях не сомневаются, что в Донецке Бойко ждет печально известный "подвал".

"В ее интересах было ехать в неоккупированную Украину. Где законы хоть работают. А в Донецке окажется на подвале - это к гадалке не ходи", - написал пользователь Дмитрий Суворов.

"Так а в чем трагедия-то? Едет к любимым коллаборационистам. Порадовались бы за пропагандоншу", - отметил Vadzim Dounar.

"Закон един для всех. А она нарушила закон, хотя имела достаточно времени, чтобы оформить все необходимые документы. Сегодня она, а завтра еще кто-то захочет плюнуть на российские законы. Взрослый человек должен отдавать отчет своим поступкам, тем более находясь в другой стране", - прокомментировала Irina Dyukina.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что готов взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, проживающую с 2014 года в РФ и разыскиваемую СБУ по обвинению в госизмене.