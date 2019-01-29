"Кишкомотальная машина": российский политолог рассказал, как Запад усмирит Кремль

29 января 2019, 13:56

А тем временем Украине стоит сосредоточиться на развитии своей экономики, рекомендует эксперт.

санкции, Россия
Как Запад усмирит Кремль

У Запада хватает реально действенных механизмов, которые способны усмирить агрессивную политику Кремля, заставив Россию убраться из Украины, Сирии и других стран.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин заявил во время чата на Главреде.

"Конечно же, у Запада есть механизмы. Например, он может начать войну. Но этого не поддержат ни западные избиратели, ни западные элиты", – отметил Орешкин.

По его словам, у Запада есть большое преимущество – он может играть в долгую. У него есть экономические, социокультурные и финансовые преимущества.

Читайте такжеПАСЕ исключила представителей Украины из комитетов, работавших над санкциями против РФ"А Путин в долгую играть не может. Да, он заставил с собой считаться в Сирии. Но сколько это стоило России и в деньгах, и в человеческих жизнях, особенно никто не подсчитывал. Так что я думаю, что те средства, которые есть в арсенале у Запада, он никогда не задействует. Он не будет ими пользоваться. Но вместо этого он запустит гораздо более продолжительную и гораздо менее пафосную, но весьма эффективную юридическую "кишкомотальную машину", – пояснил политолог.

Он также прогнозирует, что Украина будет судиться за отжим частной собственности в Крыму, так как на это "имеет полное право".

"…будут международные суды. Будет и международный суд, видимо, уже в этом году, по "Боингу". Это очень серьезная процедура. Также Украина может судиться и по поводу "ЛНР" и "ДНР" – наверняка, там тоже была собственность Ахметова и еще чья-то. Эти шаги, как и санкции, не будут давать быстрого отклика. Как правило, люди, особенно воюющие, хотят выглядеть патриотически, хотят быстро нанести удар и победить, показав себя орлом. Но Запад как раз к таким людям относится настороженно. А вот скучная юридическая толкотня вокруг Азовского моря, вокруг крымских вопросов и так далее будет работать", – уверен эксперт.

Он отметил:

"Санкции – это не тот кирпич, который падает на голову и сразу вышибает человека. Они – как кирпич в кармане или рюкзаке: с ним идти тяжелее, устаешь быстрее, ноша бесполезная, и ты, в конце концов, выматываешься. Запад именно этот способ использует".

Так что укрощение Кремля будет процессом длительным, но необратимым. Причем Запад не будет спешить, просто потому, что у западных партнеров Украины нет для этого насущных – личных – причин: "Может быть, кого-то это разочарует, но мне кажется, что реальная политика устроена примерно так".

А тем временем Украине стоит сосредоточиться на развитии своей экономики, рекомендует российский политолог.

"Самый простой способ консолидации избирателей – это война, когда надо сплотиться и дать отпор. Я думаю, что в Украине уже это "проехали". И Россия, похоже, это тоже "проехала". Консолидация с помощью военных действий перестает работать. А альтернатива какая? Только эффективные реформы и экономический рост. Если Украина покажет пример быстрого экономического роста, успех реальных экономических реформ, реальную демократию, тогда в России ей будут завидовать. Этого Путин не хочет допустить, именно поэтому будет изо всех сил мешать Украине", – прогнозирует Орешкин.

Ранее экономист и политолог, директор "Института трансформации общества" Олег Соскин рассказал о вариантах усмирения России странами Запада. "Одной из самых действенных мер могло бы стать прекращение строительства "Северного потока-2". Пожалуй, это самое главное стратегическое решение, которое должно быть принято Западом", – высказался эксперт.

Напомним, США сняли санкции с нескольких российских компаний. При этом ограничения в отношении самого Олега Дерипаски будут сохранены.

В то же время из-за санкций США оказался под угрозой проект по производству российского самолета МС-21, стоимость которого в РФ оценили в 438 млрд руб. (порядка 183,6 млрд грн).

Как сообщалось, у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New. Запрет введен из-за санкций США против России.

Стоит отметить, что новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими"ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации "Северного потока-2". Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены. Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

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Россия Запад санкции против России Дмитрий Орешкин антироссийские санкции
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