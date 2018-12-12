"Шрифт "Береста": у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New

Россиянам посоветовали вернуться к "письмам на бересте" / ТВ2

Из-за санкций российским чиновникам решили запретить полноценно использовать шрифты Times New Roman, Arial и Courier New.

Теперь они смогут использовать данные шрифты лишь для распечатки документов на отдельном компьютере. А вот пересылать в электронном виде и создавать документы PDF с использованием этих шрифтов больше нельзя, пишет Telegram-канал "Методичка".

Читайте такжеСколько Россия потеряла из-за санкцийКомпания Monotype, которой принадлежат права на данные шрифты, в качестве причины своего решения указала санкции США против России.

При этом в соцсетях россиянам уже посоветовали вернуться к "письмам на бересте". "Пусть теперь жители Залесья пишут на бересте пиктознаками", – советует Валерий Аверьянов. "Береста, KOI-8", – пишет пользователь Bob Kuklyclausa. "Все идет к письмам на бересте", – отмечает Сергей Воробей. "Скоро будут шкрябать палочками на бересте", – вторит Natalya Lyutikova.

Есть и другие мнения:

Ранее близкий к Путину олигарх решил судиться с США из-за санкций. Представитель группы "Ренова", которая находится в собственности Вексельберга, уже подтвердил факт подачи петиции в OFAC – подразделение Минфина США, отвечающее за применение санкций.

Напомним, российские олигархи потеряли за день 12 млрд долларов из-за санкций США. Эксперты уверяют, что на фондовом рынке РФ произошел обвал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены. Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Стоит отметить, что новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации "Северного потока-2". Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.