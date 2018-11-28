"Адские санкции": эксперт объяснил, какое наказание грозит России за агрессию

России грозит отключение от SWIFT, сообщил эксперт / politeka.net

Во втором пакете "адских санкций" США в отношении России из-за агрессивных действий будет предусмотрен запрет на транзакции, а в следующем — отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Странам Запада нужно запретить торговлю энергоносителями с РФ, как это было с Ираном и Ливией, рассказал эксперт-международник Валерий Кравченко "Обозревателю".

"70% дохода РФ получает от энергоносителей, нефти и газа, и мы тут говорим об обвале цен... Да не надо ничего обваливать! Просто запретить торговлю энергоносителями с Россией…", — отметил собеседник. В 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Из-за агрессии РФ в Украине одобрили введение военного положения. Позже в захваченном Россией Крыму так называемый "суд" избрал некоторым пленным "меры пресечения".