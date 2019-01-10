В России накрылся санкционным "тазом" проект почти на 440 млрд рублей

Из-за санкций оказалось под угрозой производство российского МС-21 / 163gorod

Из-за санкций США оказался под угрозой проект по производству российского самолета МС-21, стоимость которого в РФ оценили в 438 млрд руб. (порядка 183,6 млрд грн).

Как пишет издание Коммерсант, Штаты перекрыли поставки нужных композитов американского и японского производства. Оставшихся запасов, по данным издания, хватит на 6 самолетов.

Именно эти композиты используются для создания удлиненного композитного крыла – так называемого "черного крыла" – которое и позиционируется как конкурентное преимущество МС-21.

Читайте такжеСколько Россия потеряла из-за санкцийТеперь России придется либо перейти на китайские композиты (они в два раза толще и тяжелее), либо использовать вместо них металл. Последнее лишит самолет его основного преимущества. Кроме того, необходимо будет проводить повторный цикл испытаний.

Справка. МС-21 – пассажирский среднемагистральный самолет, который разрабатывает Россия. Предполагалось, что МС-21 станет основным конкурентом для китайского самолета COMAC C919, а также Boeing-737 MAX, Airbus A220 и Airbus A320neo.

Напомним, 25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

На следующий день СНБО Украины принял решение ввести новые санкции против физических и юридических лиц России, а Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров.

Ранее у чиновников РФ "отобрали" Times New Roman, Arial и Courier New. Запрет введен из-за санкций США против России.

Стоит отметить, что новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали "драконовскими", а в самих США – "адскими") ставят под угрозу нефтяной бизнес РФ: от совместной с иностранными инвесторами добычи нефти до реализации "Северного потока-2". Даже инвестиции в небольшие стартапы оказались в опасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США противозаконными и отрицательно влияющими на экономическое развитие, поскольку первые негативные последствия РФ уже ощущает.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о том, что антироссийские санкции не будут отменены. Трамп заявил о согласии с выводами американской разведки о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.