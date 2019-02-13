"Свободны, все, досвидос": Украинскую журналистку выперли с передачи на российском телеканале

Янина Соколовская / МедиаНяня

Украинскую журналистку Янину Соколовскую ведущий программы "Кто против?", выходящей на российском телевидении, выгнал из студии.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. На 60-й минуте шоу во время программы Соколовская заявила, что российские спецслужбы причастны к пожару в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014-го, где погибли 48 человек.

На заявление журналистки быстро прореагировала другая участница передачи — радиоведущая Анна Шафран, которая начала стыдить украинку за "запредельную по мерзости" реплику.

Однако Соколовская продолжала "гнуть свою линию", после чего ведущий шоу Сергей Михеев в грубой форме выгнал ее.

"Идите отсюда! До свидания!.. Вы свободны! Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, все! Досвидос!", — возмутился ведущий.

Напомним, ранее в России наказали журналистку-сторонницу русского мира.