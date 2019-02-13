"Свободны, все, досвидос": Украинскую журналистку выперли с передачи на российском телеканале

Скандал, устроенный украинкой, закончился ее изгнанием из студии.
Украинскую журналистку Янину Соколовскую ведущий программы "Кто против?", выходящей на российском телевидении, выгнал из студии.
Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. На 60-й минуте шоу во время программы Соколовская заявила, что российские спецслужбы причастны к пожару в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014-го, где погибли 48 человек.
На заявление журналистки быстро прореагировала другая участница передачи — радиоведущая Анна Шафран, которая начала стыдить украинку за "запредельную по мерзости" реплику.
Однако Соколовская продолжала "гнуть свою линию", после чего ведущий шоу Сергей Михеев в грубой форме выгнал ее.
"Идите отсюда! До свидания!.. Вы свободны! Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот. Свободны, все! Досвидос!", — возмутился ведущий.
Напомним, ранее в России наказали журналистку-сторонницу русского мира.