"Антироссийская кампания": Путин пожаловался Макрону на недопуск наблюдателей РФ в Украину

Владимир Путин и Эммануэль Макрон / Reuters

В Украине в контексте подготовки к президентским выборам развязана антироссийская кампания, заявил президент России Владимир Путин президенту Франции Эммануэлю Макрону.

"При обмене мнениями по Украине Владимир Путин привлёк внимание Эммануэля Макрона к активизировавшейся в контексте предстоящих в марте президентских выборов антироссийской кампании киевских властей. Подчёркнуто, что действия украинской стороны, включая решения не допускать на выборы российских наблюдателей, а также отказаться от организации избирательных участков в России, противоречат общепринятым демократическим нормам и принципам ОБСЕ", - сообщает пресс-служба Кремля.

В то же время стороны акцентировали настрой на совместную работу, в том числе в рамках "нормандского формата".

При этом в Кремле российскую оккупацию Донбасса в который раз назвали "внутриукраинским конфликтом".

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил о том, что РФ продолжит настаивать на праве наблюдателей РФ присутствовать на выборах 2019 в Украине.

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Недавно официальный МИД РФ объявил, что наблюдателей направлять не будет. В ведомстве заявили, что делается это "из соображений безопасности".

В свою очередь эксперт объяснил причины недопуска россиян на выборы в Украине. По его словам, недопуск россиян в качестве наблюдателей к выборам – искусственная проблема.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах. Таким образом Рада решила минимизировать риск вмешательства РФ в проведении выборов в Украине.

В свою очередь специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.