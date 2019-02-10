Эксперт объяснил причины недопуска россиян на выборы в Украине

УНИАН

Москва и Киев одинаково заинтересованы в том, чтобы отношения ухудшались, чтобы оставался конфликт в публичном пространстве, не уходила тема напряженности отношений в информационном пространстве и не было возможности реализовать достаточно жесткие общественные требования.

Такое мнение высказал российский политический обозреватель Дмитрий Галкин в интервью Апострофу.

"И в Украине, и в России есть запросы, направленные на восстановление отношений. Но поскольку Москва и Киев в этом не заинтересованы, они будут делать все возможное, чтобы этот запрос нельзя было реализовать принципиально. Поэтому Киев создает проблему с наблюдателями", - считает Галкин.

По его словам, недопуск россиян в качестве наблюдателей к выборам - искусственная проблема.

"Я не понимаю, в чем опасность того, что приедет 20 человек и понаблюдает. Тем более, что в составе делегации ОБСЕ граждане России будут занимать не самую большую долю, поэтому их мнение никак не скажется на оценке выборов делегацией ОБСЕ. Это абсолютно искусственно созданная проблема, которую Москва с удовольствием подхватила. Казалось бы, ну хорошо, не пускают, так не пускают. Нет, надо обязательно прислать наблюдателей. Понятно, что это делается для того, чтобы эта тема постоянно оставалась в информационном пространстве", - сказал он.

Напомним, в четверг, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.