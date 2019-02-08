"Киев вытер ноги о свои обязательства": Москва испугалась направлять наблюдателей в Украину

Москва испугалась направлять наблюдателей в Украину / Униан

Несмотря на предыдущие сообщения о том, что "Москва пойдет до конца" и первые российские наблюдатели прибудут в Украину уже 11 февраля – сегодня официальный МИД РФ объявил, что наблюдателей направлять все-таки не будет.

В ведомстве заявили, что делается это "из соображений безопасности".

При этом решение Рады о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах в Москве назвали "грубейшим нарушением международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур".

Читайте такжеВ ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствамПо мнению российских дипломатов, причинен значительный урон имиджу БДИПЧ, о стандарты которого власти Киева "вытерли ноги", продемонстрировав "полнейшее пренебрежение нормами международного права и собственными обязательствами".

"В этих условиях российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", — отмечается на сайте МИД России.

И добавили: "Отсутствие российских наблюдателей в составе международных мониторинговых миссий вкупе с лишением миллионов украинских граждан возможности проголосовать на территории России на выборах президента Украины ставит под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления".

Ранее глава совета Российского общественного института избирательного права, член Совета по правам человека Игорь Борисов подтверждал намерение отправки двоих российских наблюдателей на выборы президента Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В свою очередь специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России. А спикер МИД Украины Екатерина Зеленко подчеркнула, что отсутствие российских наблюдателей не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за президентскими выборами в Украине.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.