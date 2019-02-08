"Москва пойдет до конца": РФ отправит наблюдателей в Киев – СМИ

РФ отправит наблюдателей в Украину

11 февраля в Украину должны прибыть первые наблюдатели - граждане РФ, которые входят в миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Задачей наблюдателей станет мониторинг предстоящих выборов президента Украины, пишет Коммерсант со ссылкой на собственные источники в МИД РФ.

"Москва со своей стороны тоже решила идти до конца в конфликте из-за наблюдателей. Как стало известно газете, 11 февраля россиянки Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права прилетят в Киев для мониторинга выборов под мандатом БДИПЧ", - сказано в материале.

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Отмечается, что кандидатуры Богдановой и Борисовой выбраны неслучайно из-за того, что мужчин из РФ в возрасте 16-60 лет украинские пограничники часто разворачивают.

Москва решила отправить в Украину женщин, которые представляют неправительственные организации для участия в международной мониторинговой миссии.

"Посмотрим, закроют ли они [БДИПЧ и Запад] глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств",— заявил собеседник газеты.

Напомним, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.