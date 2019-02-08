"Попытка будет предпринята": в Москве подтвердили отправку наблюдателей в Украину

В РФ хотят отправить наблюдателей в Украину / УНИАН

Глава совета Российского общественного института избирательного права, член Совета по правам человека Игорь Борисов подтвердил намерение отправки двоих российских наблюдателей на выборы президента Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

По его словам, Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из Института общественной электоральной дипломатии в понедельник, 11 февраля вылетят в Киев.

"Попытка будет предпринята, если ничего другого не произойдет. Они находятся в составе миссии БДИПЧ, которая на сегодня не отказывается от российского сегмента в рамках миссии на Украине", - подчеркнул Борисов.

Он пояснил, что последнее слово остается за миссией БДИПЧ ОБСЕ: сможет ли она договориться о том, чтобы россиянок пропустили в Украину.

"Конечно, сейчас достаточно вялая позиция БДИПЧ ОБСЕ, которая выразила лишь озабоченность", - сказал он в комментарии Интерфаксу.

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Борисов также обвинил Украину в попытке изменить обязательства и международные договоренности, к которым она присоединилась ранее.

Напомним, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.