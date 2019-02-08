В ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствам

В ОБСЕ прокомментировали решение Киева по наблюдателям / podrobnosti.ua

Решение Украины о запрете российским гражданам участвовать в миссии наблюдателей на выборах в Украине противоречит обязательствам Киева в рамках ОБСЕ.

Об этом идет речь в письме директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в адрес МИД Украины.

В документе выражается глубокое разочарование в связи с принятием Верховной Радой соответствующего закона.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств – участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – сказано в письме.

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По данным российского Коммерсанта, несмотря на протесты Киева, Москва приняла решение направить своих граждан в качестве наблюдателей на выборы президента Украины.

Напомним, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.