В ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствам

8 февраля 2019, 10:28

Отказать в аккредитации наблюдателям на выборах не имеет прецедента, подчеркнули в ОБСЕ.

ОБСЕ
В ОБСЕ прокомментировали решение Киева по наблюдателям / podrobnosti.ua

Решение Украины о запрете российским гражданам участвовать в миссии наблюдателей на выборах в Украине противоречит обязательствам Киева в рамках ОБСЕ.

Об этом идет речь в письме директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир в адрес МИД Украины.

В документе выражается глубокое разочарование в связи с принятием Верховной Радой соответствующего закона.

"Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедента и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств – участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом", – сказано в письме.

Читайте такжеВолкер изменил позицию по наблюдателям РФ на украинских выборах

По данным российского Коммерсанта, несмотря на протесты Киева, Москва приняла решение направить своих граждан в качестве наблюдателей на выборы президента Украины.

Напомним, 7 февраля, Верховная Рада приняла решение о запрете гражданам Российской Федерации быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на президентских выборах в Украине должны присутствовать российские наблюдатели.

После этого в МИД Украины прокомментировали предложение Волкера по российским наблюдателям на выборах.

Президент Петр Порошенко заявлял, что россиян не допустят наблюдать за выборами президента Украины даже в составе делегации ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.

Отметим, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Россия получила приглашение ОБСЕ направить наблюдателей на выборы президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина ОБСЕ наблюдатели выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:14
Украина хочет видеть четкий план действий по обретению членства в НАТО - Народный фронт
10:59
Еще одна жертва Новичка: СМИ рассказали, кого ГРУ травило до Скрипалей Видео
10:55
"Это другая нация – дружественная": яркие цитаты Сергея Юрского об Украине
10:30
СМИ узнали, где похоронят Сергея Юрского
10:28
В ОБСЕ предупредили Киев: недопуск наблюдателей на выборы противоречит обязательствам Видео
10:05
От Бендера до дяди Мити: самые знаменитые роли Сергея Юрского Видео
09:50
В России КамАЗ с рабочими упал с обрыва, много жертв и пострадавших Видео
09:40
Раскрыта причина смерти Сергея Юрского
09:39
Украинцы, если вам предлагают купить ваш голос - продавайте мнение
09:15
В Москве скончался легендарный актер Сергей Юрский Видео
09:08
Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине Видео
08:48
Украина рискует потерять не только транзит, но и свою ГТС мнение
08:45
Нарвался на боксера: в Киеве подросток попал в нокдаун после неудачной игры в снежки Видео
08:40
В Киеве спортсмены разгромили пивбар и скрылись — СМИ
08:29
"Москва пойдет до конца": РФ отправит наблюдателей в Киев – СМИ Видео
08:15
"От мороза до плюса": в Укргидрометцентре дали прогноз погоды для Киева на выходные Видео
07:55
Жизнь не по средствам закончилась, впереди - конец терпения и протесты мнение
07:50
Трагедия в Турции: число жертв обрушения 8-этажки серьезно возросло Видео
07:25
Позор в Раде: Луценко попытался "обелить" жену-нардепа Видео
07:14
Кремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу Порошенко мнение
06:10
Ложная личина: стали известны двойные личности среди знаков Зодиака Видео
05:39
Гибель Земли: названа точная дата смерти от Нибиру Фото Видео
05:12
Прима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и меню Видео
04:08
В спортивном топе и мини-шортах: экс-"ВИА Гра" восхитила сеть спортивной фигурой
03:50
"Волшебство, магия": Российские "ведьмы" провели магический обряд в поддержку Путина: видео Видео
03:30
Эксперт оценил нарушения международных конвенций при строительстве Северного потока – 2 Видео
02:54
Когда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользу Видео
02:14
"Роксолана" Мерьем Узерли шокировала сеть сменой имиджа
01:53
Мужчина решил засудить отца и мать за то, что родили его без спроса
01:35
Представителями Зеленского в Кривом Роге и Тернополе стали известные личности Видео
01:28
Северный поток-2 загнал Германию в тупик
00:58
"Убью нах*й!": в Одессе водитель троллейбуса избил спящего пассажира Видео
00:41
В Киеве пьяный чиновник травмировал оформляющую ДТП патрульную
00:19
"В нашей Украине не будет бандеровцев": Скабеева устроила истерику на росТв Видео
00:10
"Засветить все, что скрыто": в интернет выложили подборку красоток, выставивших голые прелести Фото
07 февраля, четверг
23:55
В Днепре радикалы сожгли детские накидки с агитацией за Януковича Фото
23:32
Названо имя представителя России на Евровидение-2019
23:06
В Крыму за рейдерский захват бизнеса задержали связанного с Кадыровым чиновника
22:41
К газопроводу в обход Украины присоединилась еще одна страна Европы
22:15
В полиции расследуют слежку за Зеленским Видео
22:03
Полуночная обнаженка: фотограф показал голых красавиц в вычурных позах Фото
21:39
Волкер изменил позицию по наблюдателям РФ на украинских выборах Видео
21:36
Политик и экс-журналист Дмитрий Гнап угодил в скандал из-за денег и поддержки украинской армии Видео
21:12
"Несвободные "радикалы" вредят стране": Супрун потроллила конфликт с РПЛ Видео
21:03
"Секс хоть каждый день'': Прославившася стриптизом фигуристка раскованно высказалась об интиме Видео
20:44
"Надо было тащить в больницу": мама Децла озвучила вероятную причину смерти сына.
20:43
Меркель рассказала о зависимости ЕС от "Северного потока-2"
20:22
ЦИК отказалась регистрировать Надежду Савченко кандидатом в президенты
20:11
Под Тернополем пенсионерку будут судить за незаконные субсидии
19:39
Всемирный банк посчитал, за сколько десятилетий Украина догонит Польшу и Германию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться