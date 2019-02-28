Суд впаял племяннику-террористу телепропагандиста Киселева тюремное заключение

Дмитрий Киселев / Скриншот из видео

В Мюнхене (Федеральная Республика Германия) Сергея, племянника путинского телепропагандиста Дмитрия Киселева, приговорили в четверг, 28 февраля к двум годам и трем месяцам заключения за боевые действия на стороне боевиков ДНР на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовал портал RTVI. Сергея Киселева прокуратура Баварии обвиняли в подготовке тяжкого преступления, угрожающего государственной безопасности, а также в нарушении закона о хранении оружия.

Племяннику телепропагандиста грозило до десяти лет тюрьмы. Однако судья учел, что у Киселева ранее было не было судимостей. Во время вынесения приговора с него также сняли обвинение в нарушении закона о контроле над оружием.

Сергей Киселев (справа) / фото со страницы С.Киселева в соцсетях

Напомним, Дмитрий Киселев рассказал о том, что его племянник заключен под стражу в ФРГ по обвинению в терроризме в интервью Юрию Дудю зимой 2019-го.



