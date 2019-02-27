В Германии суд взялся за террориста-племянника путинского пропагандиста Киселева

Дмитрий Киселев / Скриншот видео с youtube.com

Высший земельный суд города Мюнхен (Федеративная Республика Германия) 27 февраля начал рассматривать дело воевавшего на стороне боевиков группировки ДНР Сергея Киселева − племянника одиозного путинского телепропагандиста Дмитрия Киселева.

Соответствующее сообщение опубликовал портал RTVI. По данным журналистов, прокуратура Федеральной земли Бавария установила, что в августе 2014-года Киселев прошел боевую подготовку в лагере в Санкт-Петербурге.

В мае 2018-года был выдан европейский ордер на арест Сергея Киселева. Вскоре он был задержан в Болгарии и выдан немецким правоохранителям. Сейчас он находится в тюрьме.

Напомним, Киселев рассказал о том, что его племянник заключен под стражу в ФРГ по обвинению в терроризме в интервью Юрию Дудю зимой 2019-го. До этого стало известно, что путинский телепропагандист проиграл суд на миллионы артитектору своей виллы.