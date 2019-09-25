Эксперт пояснил, какие угрозы несет для Зеленского скандал с импичментом Трампа

Зеленский не пострадает вследствие политических распрей в США / коллаж ЗН

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что скандал с попыткой президента США Дональда Трампа получить компромат на своего оппонента Джо Байдена не создаст сложностей для президента Украины Владимира Зеленского.

"Это выдуманные проблемы, созданные в основном российской пропагандой. Вот сейчас со всех экранов говорят, что у Зеленского тяжелая моральная и политическая проблема. Та нет у него такой проблемы", - цитирует эксперта InfoResist.

По словам Пионтковского, Зеленский не владеет компроматом на сына Байдена, поэтому напрямую не участвовал в скандале. Он добавил, что информация о деятельности оппонента Трампа в Украине является публичной.

"Дело в том, что его сын (Хантер Байден – ред.), как известно, получал $50 тыс. в месяц в нефтегазовой компании, ничего не делая, просто из уважения к папе Байдену. Это обычная практика назначать членом правления там людей близких к зарубежному начальству…То есть некая этическая проблема есть, но никакого нарушения закона нет – ни украинского, ни американского. Если, конечно, Байден платил налоги с этих денег", – считает аналитик.

Читайте также"Вы будете разочарованы": Трамп открестился от прессинга ЗеленскогоПионтковский утверждает, что в связи с разгоревшимся скандалом Трамп не будет упоминать о телефонном разговоре на предстоящей встрече с Зеленским на Генассамблее ООН.

"Потому что те же советники ему объяснили, что эта тема для него совершенно не выигрышная. Я вижу у Зеленского большое количество проблем – и внутри страны, и в международном общении, но здесь я не вижу никакой проблемы. Она выдумана", – резюмировал эксперт.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси заявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа из-за скандала с участием Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в том, что он якобы осуществлял давление на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.