Названа причина высокой смертности от COVID-19 в Италии: жуткое видео из больницы

В больнице города Бергамо зараженных COVID-19 слишком много / Скриншот

Италия остается самым большим очагом заражения коронавирусом COVID-19 в Европе. По состоянию на 23 марта там зафиксировано уже 5476 смертей – это даже больше, чем в Китае, с которого и началась пандемия.

Помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард объяснил, в чем может быть причина такого высокого уровня смертности в Италии. По его словам, дело может быть не только в демографических особенностях страны, но и в специфике системы тестирования, пишет Corriere della Sera.

После того как вспышка инфекции была зафиксирована в Ломбардии тест на коронавирус делали всем лицам, которые контактировали с зараженными. Однако в дальнейшем из-за роста числа инфицированных и нехватки материалов было принято решение тестировать на коронавирус только людей с тяжелыми симптомами и граждан, которые входят в группу риска.

Издание отмечает, что на данный момент официальные данные не отражают реальных масштабов заражения коронавирусом в Италии. При этом если бы тестов проводилось больше, то и число подтвержденных случаев заражения было бы во много раз выше. При этом процент смертности в итоге снизился бы до значений, очень близких к показателям материкового Китая.

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Тем временем в Сети появилось видео, которое сняли журналисты британского издания Sky news в больнице города Бергамо. На кадрах видно, что зараженных COVID-19 слишком много, их разместили даже в коридорах больницы.

Кадры из больницы в Италии / Скриншот

Скриншот

По словам самих медиков, все происходящее для них – жуткий стресс.

"Я никогда не испытывал такого стресса. Я врач интенсивного отделения, поэтому привык к сложным ситуациям. Но когда люди умирают без лечения, и ты не можешь помочь - это сложно. Нас 100 анестезиологов. Мы делаем все возможное. Но этого недостаточно", - рассказал врач Лоренсо Грациоли.

Напомним, в Минздраве Украины просчитали наихудший сценарий развития событий в Украине в связи с распространением коронавируса COVID-19. Как заявил глава ведомства Илья Емец, этот сценарий для Украины сопоставим с ситуацией в Италии.

Как свидетельствует карта распространения коронавируса в Украине, в нашей стране зафиксированы уже 705 подозрений на Covid-19, 73 случая заражения Covid-19, три смерти от вируса и одно выздоровление.