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Байден предупредил о новой пандемии во всем мире

21 сентября 2021, 23:44
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Джо Байден на Генассамблее ООН объявит о дополнительных обязательствах США по борьбе с коронавирусом во всем мире.

Джо Байден
Джо Байден высказался о пандемии / Reuters

Президент США Джо Байден 21 сентября впервые выступил на Генеральной Ассамблее ООН в качестве президента.

Он заявил, что наступает решающее для всего мира десятилетие, и пообещал выполнение всех союзнических обязательств со стороны своей страны.

В начале выступления Байден упомянул об огромных потерях во всем мире от пандемии COVID-19.

По его словам, США выделили более 15 миллиардов долларов на глобальные меры по борьбе с коронавирусом, отправив более 160 миллионов доз вакцины от COVID-19 в другие страны.

Кроме того, Байден пообещал, что 22 сентября, на организованном в США всемирном саммите по вопросу COVID-19 он объявит о дополнительных обязательствах США по борьбе с коронавирусом во всем мире, чтобы продвинуть ее и взять на себя ответственность за конкретные результаты по трем ключевым направлениям: спасти жизни сейчас, вакцинировать мир и улучшить его.

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При этом, в своей речи, Байден призвал предпринять усилия для подготовки к новой пандемии, которая, по его словам, неизбежно ждет мир.

"Будем ли мы вместе заниматься спасением жизней, борьбой с COVID-19, а также предпринимать необходимые шаги для подготовки к следующей пандемии, поскольку она настанет, или же мы не сможем воспользоваться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, пока появляются новые, более заразные и опасные варианты?", - поставил вопрос президент США.

По словам Байдена, необходимо сделать этот выбор.

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Напомним, 14 сентября Генассамблея ООН открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 сентября по 27 сентября 2021 года.

Как известно, президент Владимир Зеленский 21 сентября принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН, а также встретится с лидерами других государств и представителями международных организаций, в частности с генсеками ООН и НАТО.

Кроме того, у Зеленского запланированы встречи с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

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Генассамблея ООН Джо Байден пандемия коронавируса
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