Эксперт оценил, может ли война в Израиле ускорить финал войны в Украине

Как считает Тарас Загородний, финал войны с РФ будет зависеть исключительно от того, как скоро сможет украинская власть перевести на военные рельсы страну.

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Влияние войны в Израиле на украино-российскую войну сложно спрогнозировать / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

На данный момент сложно сказать, сможет ли война на Ближнем Востоке повлиять на украино-российскую войну в сторону ее завершения. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Пока сложно говорить о том, что это будет влиять на войну в Украине напрямую. Потому что тот темп войны, который поддерживают страны Запада, их устраивает. Россия до сих пор остается ядерным государством, и это – сдерживающий фактор. Но в отношении Ирана могут быть предприняты более жесткие меры – например, теоретически возможно уничтожение их нефтеперерабатывающей промышленности. Либо если будут подтверждены признаки создания Ираном ядерного вооружения, то вероятность проведения военной операции против Ирана со стороны Израиля, Турции и Соединенных Штатов возрастет", ‒ говорит он.

Приближение финала украино-российской войны, считает Загородний, будет зависеть исключительно от того, как скоро сможет украинская власть перевести на военные рельсы страну.

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"Но все это – разные факторы, которые должны совпасть. В отношении Украины я пока не вижу того, что это ускорит завершение войны или появится понимание начала Третьей мировой войны. Тут все будет зависеть от способностей Украины перейти на военные рельсы и начинать самим решать свои вопросы безопасности. Как, кстати, делает Израиль", ‒ сказал он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

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