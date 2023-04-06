Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условие

По мнению эксперта, если украинское контрнаступление будет успешным, то Китай может более активно давить на Москву.

Китай может занять проукраинскую позицию / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Китай сейчас находится в пассивном ожидании и решил наблюдать за ходом украинского контрнаступления. Если эта операция будет успешной, то Пекин увеличит давление на страну-агрессора Россию. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

"Китай сейчас не будет предпринимать никаких действий, все будет делаться только на уровне заявлений. Что касается переговоров, на сегодня Китай занял выжидательную позицию и он будет ждать того, как закончится украинское контрнаступление", - заявил Мусиенко.

По мнению эксперта, если украинское контрнаступление будет успешным, то Китай может более активно давить на Москву, чтобы она пошла на уступки. Но если Россия удержит оккупированные украинские территории, тогда Китай будет действовать в русле пророссийской политики, чтобы оставаться в хороших отношениях с Западом и в дальнейшем добиваться переговоров и уступок от государства-террориста.

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"Если России удастся удержаться на оккупированных территориях, а Запад будет демонстрировать определенную нерешительность, тогда Китай будет занимать больше пророссийскую политику. Они за всем наблюдают, экстраполируют на отношения с Тайванем и соответственно следят за реакцией Запада, насколько он далеко готов зайти в поддержке Украины", - отметил Мусиенко.

Но, по словам эксперта, к моменту окончания украинского контрнаступления какие-то реальные кардинальные действия, Китай вряд ли будет предпринимать.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Позиция Китая относительно войны России против Украины

В день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов. При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ. Во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Кроме того, президент Китая Си Цзиньпинь 6 апреля встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Лидер Китая заявил, что нужно возобновить мирные переговоры для урегулирования "украинского кризиса". Он также уточнил, что переговоры нужно начать "как можно скорее".

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