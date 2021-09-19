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Космические туристы Илона Маска успешно вернулись на Землю

19 сентября 2021, 09:29

Экипаж Inspiration4 – детище американского миллиардера Джареда Айзекмана, который воплотил в жизнь проект о том, что космос должен быть открыт для всех.

космические туристы
Космические туристы Илона Маска успешно вернулись на Землю / Reuters

Корабль SpaceX Илона Маска с первым гражданским экипажем успешно приводнился в Атлантике. Crew Dragon пробыл на орбите около трех суток.

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье приводнился в Атлантике вблизи Флориды, видео доступно на YouTube-канале CNet.

"Успешное приводнение подтверждено", - говорится в сообщении компании SpaceX.

Отметим, экипаж Inspiration4 стартовал из Центра Кеннеди НАСА 15 сентября без профессионального астронавта на борту. Вся поездка была полностью автоматизирована.

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Экипаж Inspiration4 – детище американского миллиардера Джареда Айзекмана, который воплотил в жизнь проект о том, что космос должен быть открыт для всех.

космические туристы Маска вернулись домой
Космические туристы Илона Маска успешно вернулись на Землю / Reuters

Миллиардеру Айзекману 38 лет – он опытный пилот, является основателем и генеральным директором компании по обработке платежей. Он заплатил SpaceX за полет, но сумма сделки не раскрывается.

В состав экипажа вместе с Джаредом Айзекмэном вошли 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, а также 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

Миссия Айзекмана была куда более амбициозной, чем полеты Брэнсона и Безоса. Их походы хотя и были достаточно высокими, чтобы их экипажи могли испытать несколько моментов микрогравитации, но закончились за считанные минуты.

Капсула Dragon, использованная для Inspiration4, достигла орбитальной высоты 575 километров – больше, чем у Международной космической станции.

Космический туризм

Космический туризм переживает возрождение после десятилетнего перерыва. Ранее этим летом миллиардеры-бизнесмены Ричард Брэнсон и Джефф Безос летали на орбиту Земли на своих собственных космических аппаратах.

А после этой миссии SpaceX будет только два частных визита на Международную космическую станцию (МКС) – один в октябре, с участием российского кинорежиссера и актрисы, а второй – в начале следующего года.

SpaceX планирует и дальше осуществлять коммерческие орбитальные полеты, которые не ограничиваются запросами традиционных государственных космических агентств. Так, техасский стартап, компания Axiom Space, уже заплатила SpaceX за четыре полета, чтобы доставить на МКС космических туристов.

viber
новости США SpaceX Илон Маск космос
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